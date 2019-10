Zaventem en Grimbergen delen de punten

Woluwe-Zaventem en Grimbergen speelden nog niet zo lang geleden in nationale, maar zitten nu in eerste provinciale in de kelder van het klassement. De slechte resultaten leidden de voorbije weken tot veel onrust bij beide clubs. Bij Woluwe-Zaventem stapte dinsdag trainer Eric Jacques zelf op. Met Hubert Stas heeft Zaventem al een vervanger aangetrokken. Hij moet eerst en vooral het behoud veilig stellen. Bij Grimbergen werd het ontslag van coach Jonckheere teruggedraaid, waarna vier leden van de sportieve staf de club verlieten.

Vanmiddag kwam Grimbergen op bezoek bij Woluwe-Zaventem. Grimbergen opende de score na een kwartier dankzij Moding. Tien minuten later kwam Zaventem langs zij via Yagan. In de tweede helft was het lang wachten op doelgevaar. Maar dan kwam Zaventem 2-1 voor via Haxhija. Maar lang kon de thuisploeg niet genieten van die voorsprong. Een paar minuten later maakte Gabrielli er 2-2 van.

Een verslag zie je straks om 19u30 in RINGtv Sport.