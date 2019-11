Zwemtalent uit regio aan de slag in Sint-Pieters-Woluwe

Bij die kleppers onder andere Rohan Pollet uit Affligem en Kervens Warnon en Laurenz Matthijs uit Zaventem. Laurenz, van de Swimming Club Zaventem,begint de dag sterk en verovert met een tijd van 2 minuten 32 seconden en 14 honderdsten de tweede plaats op de 200 meter wisselslag.

De tijd is 2 seconden sneller dan zijn vorige besttijd en dus is Laurenz terecht best tevreden. mee. In de 200 meter vrije slag wordt hij uiteindelijk zesde, zonder persoonlijk record.

Rohan Pollet uit Affligem slaagt er wél in om zijn besttijd twee keer te benaderen en 2 keer een eerste plaats te pakken, op de 50 meter vlinderslag en de 100 meter rugslag. En op de 50 meter rugslag slaagt Pollet er in om zijn persoonlijk record te verbeteren.

Warnon Kervens kan op de 50 meter rugslag een eerste en op de 100 meter vlinderslag een zevende plaats scoren, een besttijd zit er niet in.

De kans dat we van deze zwemmers in de toekomst nog gaan horen, is groot, want ze zitten tsjokvol ambitie. Laurenz Matthijs: "Ik wil nog eens een medaille proberen te halen op het BK. En over 5 jaar hoop ik echt het clubrecord op de 100 meter schoolslag te hebben. Dat staat nu nog op naam van mijn trainer..."