Rode Kruis zoekt extra lesgevers in de Vlaamse Rand: doel om 8.000 inwoners op te leiden
Rode Kruis-Vlaanderen wil tegen 2030 zo'n 8.000 inwoners van de Vlaamse Rand opgeleid hebben in het toedienen van eerste hulp. De organisatie krijgt daarvoor de steun van Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA). "Dat is nodig," klinkt het bij het Rode Kruis, want de Vlaamse Rand behoort tot de regio's met het minste aantal EHBO-opleidingen van Vlaanderen.
Om de doelstelling van 8.000 opgeleiden te bereiken, investeert Rode Kruis-Vlaanderen extra middelen in hun lokale werkingen. “Vandaag leiden we jaarlijks een 500-tal burgers op in de Vlaamse Rand, dat willen we optrekken naar 2.000 per jaar of 8.000 tegen 2030. Daarom investeren we op korte termijn in extra beroepslesgevers en zoeken we nieuwe vrijwillige lesgevers”, zegt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen.
Samen met minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts lanceert Rode Kruis-Vlaanderen in Dilbeek een nieuwe campagne Hart voor de Rand. Het is een project om de eerstehulpkennis in de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand aanzienlijk te versterken. “De Vlaamse Rand is het hart van het land, vol mensen die hard werken. Maar wat moet je doen als er plots een hart stilstaat, of er een andere noodsituatie is? We willen ervoor zorgen dat er altijd mensen in de buurt zijn die weten wat ze moeten doen. Of het nu gaat om een hartstilstand, iemand die stikt, of een kind dat zich heeft gesneden of verbrand: eerste hulp kan levens redden. Daarom investeren we samen met het Rode Kruis in opleidingen voor inwoners van onze streek. Zo versterken we de zelfredzaamheid van onze mensen en maken we onze Rand een stuk veiliger,” aldus Vlaams minister Weyts.
Meer lesgevers, meer opleidingen
Met de inzet van een 30-tal vrijwillige lesgevers leiden de lokale Rode Kruis-afdelingen ongeveer 500 personen op per jaar. “We willen dit verviervoudigen naar 2000 opgeleide personen per jaar. We gaan hiervoor beroepslesgevers inzetten in de regio én we rekruteren extra vrijwillige lesgevers,” aldus Vandekerckhove, “Bij deze ook een oproep, wil jij andere mensen leren hoe een mensenleven te redden en niet hulpeloos toe te kijken bij een noodgeval, meld je dan zeker bij ons aan.”