Rode Kruis zoekt extra lesgevers in de Vlaamse Rand: doel om 8.000 inwoners op te leiden

Samen met minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts lanceert Rode Kruis-Vlaanderen in Dilbeek een nieuwe campagne Hart voor de Rand. Het is een project om de eerstehulpkennis in de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand aanzienlijk te versterken. “De Vlaamse Rand is het hart van het land, vol mensen die hard werken. Maar wat moet je doen als er plots een hart stilstaat, of er een andere noodsituatie is? We willen ervoor zorgen dat er altijd mensen in de buurt zijn die weten wat ze moeten doen. Of het nu gaat om een hartstilstand, iemand die stikt, of een kind dat zich heeft gesneden of verbrand: eerste hulp kan levens redden. Daarom investeren we samen met het Rode Kruis in opleidingen voor inwoners van onze streek. Zo versterken we de zelfredzaamheid van onze mensen en maken we onze Rand een stuk veiliger,” aldus Vlaams minister Weyts.