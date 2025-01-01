Vogelshow strijkt neer in Horteco: "Deelnemers komen van heinde en verre"

Voor de zeventigste keer organiseren de Koninklijke Lustige Vogelvrienden Vilvoorde dit weekend hun vogelshow. Gastheer en hofleverancier van de show is GO! Horteco. Het mooiste exemplaar gaat met de oppergaai lopen.

Schrik niet als je dit weekend getjiftjaf en gekwinkeleer hoort opstijgen uit de gebouwen van Horteco in Vilvoorde. Dit weekend strijken er zo'n heel wat parkieten en andere vogels neer voor de zeventigste vogelshow van de Koninklijke Lustige Vogelvrienden Vilvoorde. "Normaal komen er 1000 à 1200 vogels", zegt voorzitter van de Vogelvrienden Bruno Van Gompel. "Deelnemers komen van heinde en verre, de meeste komen uit Vlaams-Brabant."

Ieder denkt zijn uil een valk te zijn, maar op de vogelshow kan er slechts één vogel de hoofdprijs mee naar huis nemen. "Welke vogel wint er? De vogel die de standaardbeschrijving het dichtst benadert", zegt Van Gompel. "Een perfecte vogel kweken is het resultaat van de inzet van een gepassioneerde liefhebber. Je moet ermee bezig zijn. Het is niet zoals voetbal gaan spelen, als je dat beu bent steek je je schoenen in de kast. Als je een vogel in de kast steekt, is die dood."

Bruno hoopt op een grote zwerm toeschouwers voor deze zeventigste editie. "Als je eens iets bijzonders wil zien en buiten de comfortzone wil gaan, kom eens kijken naar de vogels", zegt Van Gompel. "Je zal zien dat die vogels met heel veel liefde worden verzorgd en met de beste zorgen worden omringd." Aan lokvogels geen gebrek.

