10 burgemeesters Toekomstforum trekken naar Grondwettelijk Hof: "Meer gemeenten in Vlaamse Rand moeten extra middelen krijgen"

Aan de hand van vier parameters bracht de Vlaamse overheid in kaart welke Vlaamse gemeenten de meeste grootstedelijke uitdagingen hebben. Gemeenten krijgen zo een score op basis van de bevolkingsdichtheid, het aantal migratiebewegingen vanuit Brussel, het aantal niet-EU-inwoners en het aantal leefloners. Gemeenten die het hoogst scoren, komen in aanmerking voor extra financiering. Zo kondigde Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) vorige week dat Vilvoorde, Dilbeek, Halle, Ninove, Geraardsbergen en Denderleeuw volgend jaar samen 5 miljoen euro bijkrijgen en vanaf 2027 zelfs 7 miljoen euro. "Het is een terechte beslissing dat Vilvoorde, Dilbeek en Halle extra middelen krijgen voor de extra grootstedelijke uitdagingen die specifiek op onze regio afkomen," stelt voorzitter van Toekomstforum Jan Desmeth in onze studio van Uitgelicht.

Materiële fout

Maar volgens Desmeth is er een fout gebeurd en hebben meer gemeenten recht op extra middelen. "Als je alle parameters op een rijtje zet, zie je dat Vilvoorde bovenaan de lijst komt te staan van gemeenten met de meeste grootstedelijke uitdagingen," licht hij toe. "Maar dan zie je ook dat Dilbeek op plaats 6 staat en Halle pas op plaats 8. Er zijn dus vijf besturen in de Vlaamse Rand die hoger scoren dan Dilbeek en Halle. Het gaat onder andere om Machelen, Zaventem en Grimbergen.

Daarom kondigen 10 burgemeesters binnen Toekomstforum aan om in november, wanneer het decreet gestemd wordt, naar het Grondwettelijk Hof te trekken. "Niet om de toegekende middelen aan Dilbeek en Halle in twijfel te trekken, maar wel om ervoor te zorgen dat de totale pot aan middelen verhoogd wordt, zodat ook die andere gemeenten bij een volgende subsidieronde aanspraak kunnen maken op bijkomende financiering om hun grootstedelijke problematieken aan te pakken."

