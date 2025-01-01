RandKrant

RandKrant stopt vanaf januari gratis thuisbedeling en zet vooral in op digitale aanpak

Vzw 'de Rand' stopt vanaf januari de maandelijkse thuisbedeling van het magazine RandKrant. RandKrant verschijnt 9 maanden per jaar en wordt gebust in de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand. Om duurzaamheids- en budgettaire redenen verdwijnt die verspreiding. "De raad van bestuur van vzw 'de Rand' beslist om vanaf januari resoluut te kiezen voor een meer digitale aanpak. De organisatie wil zo haar informatieverstrekking nog meer moderniseren en afstemmen op het veranderende mediagebruik in de Vlaamse Rand. De beslissing betekent dan ook niet minder, maar net meer nieuws uit en voor de Rand," klinkt het in een persbericht.

RandKrant blijft ook in de toekomst reportages brengen over maatschappelijke, politieke, sociaaleconomische en culturele evoluties in de regio. Alleen vind je die niet meer in je brievenbus, maar twee tot drie keer per week via de websites van vzw ‘de Rand’, waaronder de vernieuwde RandKrant-website. Ook via de sociale media van de organisatie en via de Ring & Rand-app die vzw 'de Rand' deelt met Ring zal je de artikels van RandKrant kunnen lezen.

Gerichte printverspreiding blijft bestaan

RandKrant mag dan wel niet meer gebust worden, toch blijft een papieren versie bestaan. Een selectie van de meest relevante reportages zal meerdere keren per jaar gedrukt en gratis verdeeld worden via de gemeenschaps- en cultuurcentra, bibliotheken, zorginstellingen en plaatsen waar Nederlands geleerd of geoefend wordt. "De afspraken rond druk en distributie worden de komende maanden verder verfijnd," klinkt het.

Daarnaast onderzoekt vzw ‘de Rand’ de haalbaarheid van een abonnementsformule: lezers die de papieren editie toch graag thuis ontvangen, zouden dat kunnen via een kleine bijdrage voor verzending die vanuit duurzaamheidsoverwegingen ook gekoppeld wordt aan onze jaarlijkse boomplantactie voor de Gordel.

RandKrant

Meest bekeken

Klaartje Joostens van zorggroep emeis bij residentie Kesterberg
Wonen

Residentie Kesterberg sluit definitief: "Bewoners helpen om nieuwe thuis te vinden"

maa 3 nov
Samenleving

Vlaamse Volksbeweging opent zeven dossiers tegen Brusselse ziekenhuizen: “Nederlandstaligen botsen op onbegrip”

U16 Bavi Vilvoorde schittert op eigen Europees tornooi: “Prima leerschool”
Sport

U16 Bavi Vilvoorde schittert op eigen Europees tornooi: “Prima leerschool”

Mobiliteit

Sint-Pieters-Leeuw meet snelheid op 110 locaties: “Mee bepaald door inwoners”

din 4 nov
Cultuur

Omnia Cantica en Helicante vieren jubilea samen

zon 2 nov

Meer nieuws uit de regio

Samenleving

Brusselse ziekenhuiskoepel na klachten Vlaamse Volksbeweging: “Ziekenhuizen leveren inspanningen”

Samenleving

Vlaamse Volksbeweging opent zeven dossiers tegen Brusselse ziekenhuizen: “Nederlandstaligen botsen op onbegrip”

Klaas Slootmans
Politiek
Vlaamse Rand

Vlaams Belang over anderstaligheid in Vlaamse Rand: "Existentiële crisis"

woe 29 okt
Samenleving
Justitie

Vlaamse Volksbeweging dagvaardt voor het eerst ziekenhuis in Brussel voor schenden taalwet

din 28 okt
Vlaamse Rand
Jeugd
Onderwijs

Wakosta+ leert jongeren over leven op eigen benen: "Bewuste financiële en maatschappelijke keuzes"

maa 20 okt