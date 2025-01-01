RandKrant stopt vanaf januari gratis thuisbedeling en zet vooral in op digitale aanpak

RandKrant blijft ook in de toekomst reportages brengen over maatschappelijke, politieke, sociaaleconomische en culturele evoluties in de regio. Alleen vind je die niet meer in je brievenbus, maar twee tot drie keer per week via de websites van vzw ‘de Rand’, waaronder de vernieuwde RandKrant-website. Ook via de sociale media van de organisatie en via de Ring & Rand-app die vzw 'de Rand' deelt met Ring zal je de artikels van RandKrant kunnen lezen.

Gerichte printverspreiding blijft bestaan

RandKrant mag dan wel niet meer gebust worden, toch blijft een papieren versie bestaan. Een selectie van de meest relevante reportages zal meerdere keren per jaar gedrukt en gratis verdeeld worden via de gemeenschaps- en cultuurcentra, bibliotheken, zorginstellingen en plaatsen waar Nederlands geleerd of geoefend wordt. "De afspraken rond druk en distributie worden de komende maanden verder verfijnd," klinkt het.

Daarnaast onderzoekt vzw ‘de Rand’ de haalbaarheid van een abonnementsformule: lezers die de papieren editie toch graag thuis ontvangen, zouden dat kunnen via een kleine bijdrage voor verzending die vanuit duurzaamheidsoverwegingen ook gekoppeld wordt aan onze jaarlijkse boomplantactie voor de Gordel.