RandKrant stopt vanaf januari gratis thuisbedeling en zet vooral in op digitale aanpak
Vzw 'de Rand' stopt vanaf januari de maandelijkse thuisbedeling van het magazine RandKrant. RandKrant verschijnt 9 maanden per jaar en wordt gebust in de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand. Om duurzaamheids- en budgettaire redenen verdwijnt die verspreiding. "De raad van bestuur van vzw 'de Rand' beslist om vanaf januari resoluut te kiezen voor een meer digitale aanpak. De organisatie wil zo haar informatieverstrekking nog meer moderniseren en afstemmen op het veranderende mediagebruik in de Vlaamse Rand. De beslissing betekent dan ook niet minder, maar net meer nieuws uit en voor de Rand," klinkt het in een persbericht.
RandKrant blijft ook in de toekomst reportages brengen over maatschappelijke, politieke, sociaaleconomische en culturele evoluties in de regio. Alleen vind je die niet meer in je brievenbus, maar twee tot drie keer per week via de websites van vzw ‘de Rand’, waaronder de vernieuwde RandKrant-website. Ook via de sociale media van de organisatie en via de Ring & Rand-app die vzw 'de Rand' deelt met Ring zal je de artikels van RandKrant kunnen lezen.
Gerichte printverspreiding blijft bestaan
RandKrant mag dan wel niet meer gebust worden, toch blijft een papieren versie bestaan. Een selectie van de meest relevante reportages zal meerdere keren per jaar gedrukt en gratis verdeeld worden via de gemeenschaps- en cultuurcentra, bibliotheken, zorginstellingen en plaatsen waar Nederlands geleerd of geoefend wordt. "De afspraken rond druk en distributie worden de komende maanden verder verfijnd," klinkt het.
Daarnaast onderzoekt vzw ‘de Rand’ de haalbaarheid van een abonnementsformule: lezers die de papieren editie toch graag thuis ontvangen, zouden dat kunnen via een kleine bijdrage voor verzending die vanuit duurzaamheidsoverwegingen ook gekoppeld wordt aan onze jaarlijkse boomplantactie voor de Gordel.