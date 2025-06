Beersel zoekt (opnieuw) naar aannemer voor De Grote Sleutel

“Er werd schimmelbesmetting vastgesteld, huisschimmel, en er zijn ook een aantal lekken in de daken ontstaan, vooral van de zestiende-eeuwse pastoriewoningen dan", vertelt schepen van Patrimonium, Eddy Deknopper, ons in januari. "Het is een dure grap weer voor de gemeente Beersel. De raming van het gespecialiseerde architectenbureau bedraagt al iets meer dan een half miljoen.”

Begin dit jaar weigert de gemeente het plan van een projectontwikkelaar om 41 appartementen in het klooster te installeren. Protest van de buren deed het project de das om.

De tijd dringt voor De Grote Sleutel. Het schimmelprobleem moet snel worden aangepakt. De openbare aanbesteding draait evenwel uit op een sof. Aan het Nieuwsblad meldt Deknopper dat twee aannemers interesse toonden, maar de ene bleek veel te duur en bij de andere was de offerte technisch niet in orde. Voor de gemeente zit er niets anders op dan via een nieuwe procedure op zoek te gaan naar een aannemer die de werken kan uitvoeren.