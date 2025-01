Woonproject De Grote Sleutel in het slop, gemeente draait op voor herstel afgeleefde gebouwen: “Een dure grap”

Een half jaar geleden werden tijdens een inspectie zware gebreken vastgesteld aan het voormalige klooster De Grote Sleutel, een beschermde erfgoedsite in het centrum van Alsemberg. “Er werd schimmelbesmetting vastgesteld en er zijn ook een aantal lekken in de daken ontstaan, vooral van de zestiende-eeuwse pastoriewoningen dan”, zegt schepen van Patrimonium Eddy Deknopper. “Het is een dure grap voor de gemeente, want de kosten zouden oplopen tot meer dan een half miljoen euro.”

De Grote Sleutel is tot op de draad versleten, en dat moet de gemeente Beersel van het Agentschap Onroerend Erfgoed zo snel mogelijk oplossen. Geld dat Beersel helemaal niet wil uitgeven, meer nog, het wil gewoon van het geklasseerde gebouw af. Na de aankoop in de jaren zeventig is er vanalles geprobeerd, van een plek voor verenigingen tot een woonzorgcentrum en gemeenteschool. Maar dat blijkt allemaal zo duur, dat verkopen de enige optie is. Een projectontwikkelaar wil er uiteindelijk woningen in onderbrengen. Maar die plannen stuiten op protest.

“Op de eerste plannen waren zorgpunten, onder meer op vlak van de bewoningsdensiteit. Het gaat om heel veel appartementen, ook de mobiliteit was een zorgpunt”, zegt Deknopper. “Het ontwerp ging terug naar de tekentafel, maar het nieuwe plan verschilt weinig van het vorige, waardoor geen vergunning meer toekennen. Wat dat betekent is koffiedik kijken. We bekijken nu of een privaat-publieke samenwerking mogelijk is. De functie blijft wellicht wonen, maar dan op beperktere schaal.”

