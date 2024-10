Vlaanderen kleurt Merchtemse bouwgrond in als overstromingsgevoelig: "Blij dat overheid huiswerk heeft gemaakt"

“Al begin deze legislatuur wilden we zelf verankeren dat er niet meer gebouwd kan worden tussen de Reedijk en de Puursstraat,” klinkt het bij burgemeester Maarten Mast en schepen Lien Casier. “Maar dan moesten we zelf instaan voor het compenseren van de grondeigenaars. Daarom hebben we gewacht op de beslissing van de Vlaamse overheid.” Die zette de bouwgronden nu om in openruimtegebied en keert elke grondeigenaar een compensatiebedrag uit.

Een paar jaar geleden waren er meerdere vergunningsaanvragen voor woonprojecten op de gronden tussen de Reedijk en de Puursstraat. Die werden allemaal geweigerd door het Merchtemse gemeentebestuur. “Net omdat we de ruimte bouwvrij wilden houden uit vrees voor overstromingen. We zijn nu wel opgelucht dat Vlaanderen zijn huiswerk maakte, want vergunningen blijven weigeren op basis van een omzendbrief, zouden we niet kunnen volhouden.”

Het huidige bestuur van Merchtem hoopt dat de zone in de volgende legislatuur een groene bestemming krijgt.