Drogenbos, Vilvoorde en Wemmel sterkst groeiende gemeenten: "Nuance nodig"

Volgens de driejaarlijkse vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen groeit de bevolking in Drogenbos de komende jaren met zo’n 20 procent. Vilvoorde mag een bevolkingstoename van 14 procent verwachten en Wemmel van 13,5 procent. Maar die cijfers moeten genuanceerd worden, zegt burgemeester van Drogenbos Alexis Calmeyn. “Drogenbos is nu al dicht bebouwd, dus we kunnen niet oneindig groeien. Vandaag telt onze gemeente 5.950 inwoners. Ik zie een maximumcapaciteit van 6.200 inwoners, meer is niet mogelijk, want er zijn te weinig bouwgronden.” Momenteel verrijst in Drogenbos Square Garden, een nieuw woonproject met nieuwbouwappartementen. Dat de gemeente populair is, heeft Drogenbos aan meerdere zaken te danken, denkt Calmeyn. “We zijn een faciliteitengemeente aan de Rand rond Brussel en dus bijzonder goed gelegen. Bovendien hebben we scholen, openbaar vervoer en winkels vlakbij. Het is hier ook aangenaam wonen.”

Opvallend: buurgemeente Linkebeek zou geen groei kennen, maar eerder een inkrimping van de bevolking met 1,6 procent. “Onze gemeente bestaat voor 40 procent uit agrarisch gebied, 30 procent groen en slechts 30 procent woongebied. De mogelijkheden om nog meer te verkavelen zijn bij ons nihil. We willen dat ook graag zo houden,” stelt burgemeester Yves Ghequire.