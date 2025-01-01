Provincie Vlaams-Brabant zet renteloze leningen voor renovatiewerken stop

De renteloze renovatieleningen fungeerden vooral als hefboom om renovaties te realiseren die anders moeilijk uitvoerbaar waren. Zo konden verouderde woningen worden gerenoveerd met aandacht voor energie-efficiëntie, veiligheid en wooncomfort. Deze investeringen hebben woonmaatschappijen in staat gesteld hun patrimonium te moderniseren en tegelijk bij te dragen aan een duurzame toekomst. Ondertussen is op Vlaams niveau een financiering beschikbaar waar woonmaatschappijen gebruik van kunnen maken en fusioneerden een aantal sociale verhuurkantoren en woonmaatschappijen.

502 woningen gerenoveerd met de renteloze lening

Tussen 2019 en augustus 2025 speelden de renteloze leningen hun rol in het versterken van het sociaal wonen in Vlaams-Brabant. In totaal werden 502 leningen toegekend aan woonmaatschappijen, goed voor een investering van zo'n 5,3 miljoen euro. Elke lening staat voor een gerenoveerde woning. Verschillende woonmaatschappijen maakten intensief gebruik van deze mogelijkheid. Zo telt het Vlaamse Woonanker 216 leningen, Woonpunt Zennevallei 29 en Intervilvoordse 5.

"De afschaffing van de renteloze renovatieleningen zorgt voor een betere afstemming van de provinciale werking op de Vlaamse beleidslijnen. Hoewel het reglement waardevolle ondersteuning bood, bracht het ook een aanzienlijke administratieve belasting met zich mee. Uiteraard zullen lopende aanvragen en leningen nog zorgvuldig afgehandeld worden binnen de beschikbare middelen", besluit Gunther Coppens, gedeputeerde voor Wonen.