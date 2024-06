3Wplus opent nieuwe kinderdagverblijven in Asse, Dilbeek, Drogenbos en Vilvoorde

Kinderopvang 3Wplus heeft vanuit de Vlaamse overheid en Agentschap Opgroeien middelen gekregen om 119 extra opvangplaatsen voor baby’s en peuters te realiseren. 100 van die plaatsen komen in vier nieuwe kinderdagverblijven. “Dat in Asse moet in september al de deuren openen. Het gaat om een pand langs de Nieuwstraat met plaats voor 17 baby’s en peuters. De gemeente had het gebouw al in orde gezet, maar vond geen onthaalouders. Zo kwamen ze bij ons terecht”, zegt Nele Macharis van 3Wplus. “Er zullen vijf begeleiders en een coördinator aan de slag gaan in het kinderdagverblijf.”

De opening van de drie andere kinderdagverblijven is voorzien in 2025. In Vilvoorde komen er in één klap 41 plaatsen bij. “Daar gaat het om moderne containerunits die we willen we neerplanten in de nieuwe stadsbuurt 4 Fonteinen”, gaat Macharis verder. “Verder zullen we, onder voorbehoud van de goedkeuring van de concessieovereenkomst, de voormalige muziekschool van Groot-Bijgaarden omvormen tot een kinderdagverblijf voor 24 baby’s en peuters. Eind maart 2025 willen we er de deuren openen. Over de 18 plaatsen in Drogenbos zijn de gesprekken nog lopende.”