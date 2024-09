Hop van Brouwerij Palm leek vernield door storm, nu wordt er toch geoogst: “Miraculeus hoe de natuur zich herstelt”

Na de storm van 9 juli bloedde de harten van de hopliefhebbers in Steenhuffel, deelgemeente van Lodnerzeel, want de schade aan de hopvelden van Brouwerij Palm, was zo groot dat het ernaar uitzag dat er dit jaar geen hop zou worden geoogst. “De ranken liepen heel wat schade op, maar die heeft zich vrij goed hersteld”, zegt Kevin Moyson van De Orde van de Groene Bel. “Toen we kwamen kijken was er geen enkel blad meer op de ranken. Die waren gewoon kaal gestript.”

Maar nu wordt er toch geoogst. “De natuur heeft zich hersteld”, zegt Peter Buelens van Brouwerij Palm. “Drie weken geleden zagen we dat de hopbellen zich prachtig hadden ontwikkeld. De oogst zal minder zijn dan andere jaren, maar het aroma is goed. Eigenlijk is het een mirakel dat we hier nu kunnen oogsten.” Kevin Moyson vult aan. “Normaal zijn de bellen veel groter, met de storm heeft de plant zijn krachten een beetje moeten spreiden om opnieuw goed te herstellen.”

Brouwerij Palm heeft het hopveld van 45 are aangelegd in 2011. De oogst wordt voor honderd procent verwerkt in de bieren van Palm, maar vormt maar een heel klein deel van wat de brouwerij nodig heeft voor haar productie. De meeste hop is aangekocht in het buitenland. “Eigenlijk is het hopveld een cultuurproject waarbij we willen tonen hoe vroeger in de streek hop geteeld werd, de plant die de basis is voor ons bier”, besluit Buelens