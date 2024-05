Markt van de Smaak en Peerenbosch Feest lokt 4.000 mensen naar Roosdaal

Er was muziek, met onder andere Sam Gooris, je kon er een wandel- of fietstocht door Roosdaal doen en op de Markt van de Smaak stelden zo'n 30 standhouders hun lokale producten voor. De mensen lieten zich niet afschrikken door een hevige regenbui en bleven genieten van het feestgebeuren en de Markt van de Smaak.

“We mogen blij zijn dat de mensen niet wegliepen en even schuil hielden in de catacomben van Peerenbosch,” vertelt organisator Robrecht Geeroms. “Het plein stond tijdens het optreden van Sam Gooris volledig vol. We zijn dankbaar dat de gemeente, de provincie en de menige vrijwilligers aanwezig waren om van de eerste editie ‘Peerenbosch Feest’ een succesverhaal te schrijven. Misschien komen we nog eens terug… alleszins binnen 5 jaar vieren we onze 25ste verjaardag… dat zal er terug ‘boenk op’ moeten zijn.”