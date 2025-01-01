Nature Art 2025

1.000 bezoekers voor derde editie Nature Art aan Zavelput Halle

Aan de Zavelput in Halle lokte de derde editie van Nature Art vorig weekend zo'n 1.000 bezoekers. Nature Art is een kunststroming waarin de natuur niet alleen de inspiratiebron is voor kunstenaars, maar ook het materiaal en de plek van de kunstwerken is. Een week lang gingen de internationale kunstenaars aan de slag met alle natuurelementen die ze aan de Zavelput konden vinden. Ook na het openingsweekend kan je hun kunstwerken nog ontdekken, al zijn de natuurlijke materialen wel onderhevig aan regen, wind en de tijd.

