Project Torentoer Pajottenland opgeborgen tot volgend jaar

Torentoer Pajottenland botste van bij de start op problemen. Zo liep het project eerst vertraging op door het slechte weer in juni, moesten de torens na de opening gesloten worden omwille van rukwinden en waaide de toren in Gooik door het stormweer zelfs om. De kosten om alleen de drie andere torens tot oktober open te houden, zouden te hoog oplopen.

De organisatie bekijkt nu of het volgend jaar kan werken met kranen of hoogtewerkers in plaats van de torens. Het is dus tot dan wachten op unieke tijdelijke vergezichten in het Pajottenland.