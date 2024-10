Vogelinvasie in Grimbergen: 17de Ornitho-vogelshow

Afgelopen weekend verzamelen vogelliefhebbers zich in Grimbergen voor de 17e editie van Ornitho's vogelshow. De Charleroyhoeve wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een kleurrijke volière vol kanaries, parkieten en andere exotisch soorten.

Ornitho Grimbergen is een vogelkundige kring die opgericht is in 2006. Mensen die vogels houden, kweken en tentoonstellen zijn er allemaal welkom. Al wil voorzitter Jean Van Roy de interesse graag nog wat meer aanwakkeren. "De interesse in de vogels die is een klein beetje weg. Ik zou graag hebben dat de mensen dat opnieuw ontdekken," zegt de voorzitter, "het oog van de mensen in de natuur om de vogels te spotten, dat is een klein beetje weg. Toen wij jong waren was een vogel geen vogel, maar een merel, een sijs een mus. Nu is dat voor iedereen een vogel is een vogel."