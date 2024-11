Heruitzending finale Beste Jonge Kok 2011

In 2001 won Glenn Verhasselt uit Itterbeek als 19-jarige kok in opleiding de allereerste kookwedstrijd van Ring. Vandaag is hij de chef van 2-sterrenrestaurant Sir Kwinten in Lennik en werd hij door Gault&Millau zopas uitgeroepen tot Chef van het Jaar. De carrière van Verhasselt ging de voorbije jaren steil omhoog. Maar ook in 2011 kon hij gastronomie-kenners en topchefs al bekoren met zijn creaties. Herbekijk hier de wedstrijdfinale van toen, een uitzending van 16 april 2011 op Ring.