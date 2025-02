'Jazz met een hart': Miel De Koninck Trio en Ben Sluijs in Westrand

“Naam als een klok”

Het eerste jazzconcert van de Pajotse Lions is er meteen een van formaat. Miel De Koninck is een rijzende ster aan het firmament van de Belgische jazz. Je kent De Koninck misschien als onderdeel van LũpḁGangGang, waarin hij samen met Anton Robberechts speelt. Zaterdag 22 februari staat De Koninck op het podium met Toon Rumen en ervaren drummer Teun Verbruggen, die zijn sporen verdiende bij onder andere Toots Thielemans en Jef Neve.

“Onze passie voor jazz bracht ons op het idee om voor het eerst een jazzconcert te organiseren”, zeggen voorzitter Yves Leemans en zijn goed vriend Jos Van Neygen. “Met Miel De Koninck konden we een beloftevolle Belgische pianist strikken.” In Dilbeek krijgt De Koninck gezelschap van de befaamde saxofonist Ben Sluijs. “Een naam als een klok in de jazzwereld”, zegt Leemans. “We zijn vereerd hen te mogen ontvangen.”

Financiële en structurele ondersteuning van goede doelen

Op het Westrandpodium speelt het Miel De Koninck Trio twee sets voor enkele goede doelen uit de buurt: een set opgebouwd rond jazzklassiekers, een tweede met eigenwerk van De Koninck. “We hopen een breed publiek aan te spreken”, zegt Leemans. “Tenslotte willen we de goede doelen zo goed mogelijk steunen.”

Met de opbrengst steunt de Lions Club Pajottenland drie goede doelen: Huis Michielsheem en Zorcirkels Jongdementie in Dilbeek en Meegaan vzw in Herne. “Behalve financieel ondersteunen we de goede doelen ook structureel, door bijvoorbeeld hen bij te staan met de knowhow uit de club”, zegt Leemans.

Tickets zijn beschikbaar via deze link.