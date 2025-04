Paradise City kondigt volledige line-up aan: “Zes podia, drie dagen en meer dan 120 artiesten”

Paradise City heeft z'n volledige line-up bekendgemaakt. Het laatste weekend van juni zakken in totaal 120 artiesten af naar het kasteeldomein de Ribaucourt in Perk. Wat opvalt is dat het festival de focus meer en meer van dj-sets verlegt naar live optredens. Eén van de opvallendste namen is Kate Ryan, die de eurodance naar het festivalterrein brengt.