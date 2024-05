Weerdse Bierfeesten: drie dagen festival én een kinderparadijs op vrijdag

Ondanks het mindere weer verwelkomde de Weerdse Bierfeesten dit weekend zo'n 12.000 festivalgangers. Top of de bill was dit jaar Clouseau, daarvoor werd zelfs een extra festivaldag georganiseerd. Het volleybaltornooi van zaterdag viel letterlijk in het water en werd afgelast, een dag eerder hadden de kinderen meer geluk. Het festivalterrein werd omgetoverd tot een kinderparadijs. Met springkastelen, een spaghettislag en een kinderfuif wil het festival zich ook openstellen voor gezinnen.