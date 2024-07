Vijf nieuwe ambassadeurs om Brussel en Vlaanderen te verbinden: “Onbekend is nog te vaak onbemind”

In 2023 werd de eerste generatie Brusselambassadeurs benoemd. Toen viel de eer te beurt aan onder meer Remco Evenepoel. Vandaag staat de tweede generatie klaar. Het gaat om actrice Chris Lomme en regisseur Fien Troch. Zij is afkomstig uit Meise, maar woont al jaren in Brussel. Wenke Thewis is dan weer de bezieler van basketbalclub Molenbeek Rebels. Khalid El Addaoui is coördinator bij D'Broej Peterbos en Geert Dehaes probeert als algemeen directeur van Brusseleir! de belangstelling voor het Brusselse dialect aan te wakkeren en onder de mensen te brengen.

“Met de ambassadeurs willen we voor meer verbinding tussen Brussel en Vlaanderen zorgen. Onbekend is nog te vaak onbemind: te weinig Vlamingen voelen zich verbonden met Brussel als hun hoofdstad”, zegt Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle. “De Brusselambassadeurs bewijzen aan heel het land het bruisende en dynamische potentieel van onze stad. Het zijn bekende en minder bekende mensen die het positieve gevoel rond Brussel doen groeien en die vanuit hun rol en hun impact zorgen voor waardering in Brussel zelf en in Vlaanderen.”