Alcoholvrije bieren zitten in de lift, wat met geuze? “Technisch kan het, maar dan is alle authenticiteit weg”

Maar liefst 95 procent van de Vlamingen kent Tournée Minérale. Elk jaar doet ongeveer een op de vijf volwassenen mee aan de maand zonder alcohol. Het aantal deelnemers blijft groeien, net als de interesse in alcoholvrije bieren. “Toen het café openging in 2007 hadden we twee alcoholvrije pilsbieren”, zegt Kloris Devillé van Den Herberg in Halle. “Nu zitten we aan negen bieren. Daar zitten onder meer alcoholvrije tripels bij. Vijf jaar geleden verkochten we er amper van, maar initiatieven als Tournée Minérale zwengelen de interesse aan. Het moet een sociale beleving blijven, maar ik zou durven zeggen dat dat nu toch 1 op de 10 bieren alcoholvrij is.”

Kloris is ook brouwer van onder meer geuze- en lambiekbieren. Bestaan er daar ook al alcoholvrije varianten van? “Technisch kan het, maar volgens de letter van de wet niet. Onze wort voor de lambiek komt op het einde van het kookproces op het koelschip. Dat is een open kuip waar vervolgens micro-organismen induiken”, legt Kloris uit. “Het gaat om natuurlijke gisten en bacteriën die je enkel in onze regio vindt. Die gisten maken nu eenmaal alcohol aan. Je kan het daarna destilleren, zoals ook pilsbieren alcoholvrij worden gemaakt. Maar spreek je nog van lambiek of geuze? Spijtig genoeg niet.”