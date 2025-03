Gigantische Oogbollen in Westrand en bib Dilbeek: aandacht voor kunstbeleving blinden en slechtzienden

Kunst is vaak een visuele ervaring, maar vzw Symfoon benadrukt dat kunstbeleving verder gaat dan alleen kijken. "Wij willen de focus verleggen naar een inclusieve aanpak waarbij ook blinden en slechtzienden actief kunnen genieten van kunst," zegt vzw Symfoon. "Door middel van ingesproken audiobeschrijvingen, geur- en smaakervaringen kunnen we een nieuwe dimensie aan kunstbeleving toevoegen."

De oogbollen in Westrand en in de bibliotheek fungeren als een symbool van die obstakels en roepen op tot reflectie en dialoog over inclusiviteit in de kunstwereld.