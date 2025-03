Kasteel De Mot in Ternat krijgt oude glorie terug: “Gebouw om te koesteren”

Het huidige‘Kasteel De Mot in Ternat werd in 1719 gebouwd in Vlaamse renaissancestijl. Het gebouw heeft zelfs nog oudere wortels, want het ontleent zijn naam aan een middeleeuws mottekasteel dat op dezelfde plek stond. Het is dus een belangrijke locatie voor de geschiedenis van Brabant en Ternat. Sinds 1850 deed het gebouw dienst als het gemeentehuis van Ternat. Nu nog wordt het gebouw gebruikt voor onder andere huwelijken. Jammer genoeg is het interieur wel in verval geraakt.

“Het volledige interieur wordt gerestaureerd, de luiken worden geschilderd en het schrijnwerk vernieuwd. Het statige gebouw krijgt niet alleen de oude glorie terug, maar wordt ook voorbereid op de toekomst”, zegt Vlaams minister van Erfgoed Ben Weyts. “Zo wordt Kasteel De Mot dankzij deze werken ook energiezuiniger en beter toegankelijk voor gehandicapten. “Erfgoed is niet alleen ‘iets van vroeger’: het is iets van ons. We zijn allemaal een beetje eigenaar, een beetje aandeelhouder van gebouwen zoals Kasteel De Mot. Het is prachtig dat het na al die eeuwen nog steeds zo’n mooie rol speelt voor de lokale gemeenschap. Dit moeten we echt koesteren.”

Het volledige kostenplaatje bedraagt € 207.000, waarvan de gemeente Ternat 40% financiert. Na de werkzaamheden opent het gebouw weer voor het publiek, en zullen verloofden er meer dan ooit in stijl kunnen trouwen. “Niet veel gemeenten kunnen zeggen dat hun gemeentehuis een echt kasteel is. Dankzij deze investering laten we het dan ook opnieuw in volle glorie schitteren”, besluit de Ternatse schepen van Onroerend Erfgoed Luc Wachtelaer.