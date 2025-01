Tom Daenens is de eerste dorpskunstenaar van Londerzeel: “Kunst combineren met lokale thema’s”

Of hij al een tipje van de sluier kan lichten over zijn eerste optreden tijdens de nieuwjaarsdrink vandaag? "Dat zou kunnen, maar ik ga dat niet doen", lacht Tom. "Nieuwsgierigen zijn massaal en van harte welkom om zich te laten verrassen."

Diepe band met Londerzeel

Via muziek, poëzie als theater heeft Tom al meermaals bewezen dat hij kunst kan combineren met lokale en maatschappelijke thema's. Bovendien hoopt Tom als Dorpskunstenaar meer dan ooit herkenbaarheid teweeg te brengen bij alle Londerzelenaars en een voortrekker te zijn om de lokale artiesten en talenten samen te brengen. Als geboren en getogen Londerzelenaar staat hij te popelen om nog meer bij te dragen aan het culturele leven in de gemeente

Geen onbekende

De kans bestaat dat de naam Tom Daenens een belletje doet rinkelen. Zo bezingt hij als Another Tom (nu tom.) al jaren zijn passie voor zijn woonplaats in onder andere het nummer Stonehill, een ode aan Steenhuffel. Of zoals hij het zelf omschrijft: "Het eigenwijze gehucht waar hij woont".

Daarnaast kunnen inwoners van Londerzeel Tom kennen als raampoëet van de gedichten Rijmplek en Seizoen die tijdens de poëzieweek blonken op Londerzeelse ruiten. Sinds 2016 zorgt hij op 1 november ook voor een jaarlijks kippenvelmoment tijdens de Reveil-troostconcerten op het kerkhof.