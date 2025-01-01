25 jaar Brussels Volkstejoêter: "Veel meer dan theater"

Al een kwarteeuw laat het Brussels Volkstejoêter mensen smullen van voorstellingen in het Brussels dialect. Maar het gezelschap is veel meer dan theater: het is een plek van ontmoeting, taalplezier en Brusselse fierheid. Het wil als sociale lijm fungeren tussen mensen van verschillende achtergronden, generaties en buurten. Of voor al wie een woordje Brussels of zelfs Brabants spreekt of begrijpt.

Binnenkort staat een nieuwe theatervoorstelling gepland: 'Nen Druum in de Zoumernacht'. Het gaat om een verbrusseling van 'A Midsummer Night's Dream' van William Shakespeare. Vanaf maart trekt de voorstelling in onze regio onder andere naar CC Het Bolwerk in Vilvoorde, Cultuurcentrum Westrand in Dilbeek, CC De Factorij in Zaventem, GC De Muze in Meise en CC De Meent in Beersel.

In de week van maandag 29 september zie je de documentaire ter gelegenheid van 25 joêr Brussels Volkstejoêter op Ring.

_De expo '25 joêr Brussels Volkstejoêter' is te bekijken in het AMVB in Brussel en loopt tot en met 14 november. Vervolgens strijkt de expo neer in het Huis van de VGC-Raad, Zinnema in Anderlecht en GC De Zandloper in Wemmel. _

Een komedie van William Shakespeare Verbrusseling van "A Midsummer Night’s Dream" door Claude Lammens