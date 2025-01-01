Het Brussels Volkstejoêter bestaat 25 jaar

25 jaar Brussels Volkstejoêter: "Veel meer dan theater"

Eind deze maand viert het Brussels Volkstejoêter z'n 25ste verjaardag. Het amateurtheatergezelschap dat voorstellingen in het Brussels dialect speelt, viert dat onder andere met een tentoonstelling die vandaag feestelijk geopend werd. '25 joêr Brussels Volkstejoêter' wil de dynamiek van het gezelschap tonen, maar ook welke rol het speelt bij het in stand houden van het Brussels taalerfgoed. Binnenkort komt er ook een nieuwe theatervoorstelling én een documentaire die ook op Ring zal worden uitgezonden.

Al een kwarteeuw laat het Brussels Volkstejoêter mensen smullen van voorstellingen in het Brussels dialect. Maar het gezelschap is veel meer dan theater: het is een plek van ontmoeting, taalplezier en Brusselse fierheid. Het wil als sociale lijm fungeren tussen mensen van verschillende achtergronden, generaties en buurten. Of voor al wie een woordje Brussels of zelfs Brabants spreekt of begrijpt.

Binnenkort staat een nieuwe theatervoorstelling gepland: 'Nen Druum in de Zoumernacht'. Het gaat om een verbrusseling van 'A Midsummer Night's Dream' van William Shakespeare. Vanaf maart trekt de voorstelling in onze regio onder andere naar CC Het Bolwerk in Vilvoorde, Cultuurcentrum Westrand in Dilbeek, CC De Factorij in Zaventem, GC De Muze in Meise en CC De Meent in Beersel.

In de week van maandag 29 september zie je de documentaire ter gelegenheid van 25 joêr Brussels Volkstejoêter op Ring.

_De expo '25 joêr Brussels Volkstejoêter' is te bekijken in het AMVB in Brussel en loopt tot en met 14 november. Vervolgens strijkt de expo neer in het Huis van de VGC-Raad, Zinnema in Anderlecht en GC De Zandloper in Wemmel. _

Een komedie van William Shakespeare Verbrusseling van "A Midsummer Night’s Dream" door Claude Lammens

Meer info over het Brussels Volkstejoêter

Meest bekeken

Samenleving

Bekend Brussels restaurant San Daniele neemt intrek in gebouw Brasserie Julie

Hoe denken Halse jongeren over GAS-boetes vanaf 14 jaar?
Justitie
Jeugd

Hoe denken Halse jongeren over GAS-boetes vanaf 14 jaar?

woe 10 sep
Hoornaars
Groen

Brandweer verwijderde al twee keer zoveel hoornaars als vorige zomer; Bart ontwerpt ingenieuze val

Voor de heraanleg van de Ninoofsesteenweg tussen Pajottegem en Pepingen moeten bijna 100 bomen gekapt worden
Groen
Mobiliteit

Bomen Ninoofsesteenweg moeten weg voor veiligheid, maar eerst moet daar geld voor gevonden worden

Gemeenteraad Halle keurt verlaging minimumleeftijd GAS-boetes goed
Jeugd
Politiek

Gemeenteraad Halle keurt verlaging minimumleeftijd GAS-boetes goed: “14-jarigen kunnen GAS-boete krijgen”

woe 10 sep

Meer nieuws uit de regio

Cultuur
Samenleving
Politiek
Sport

De Gordel lokt 31.000 mensen naar de Vlaamse Rand: "Nog nooit was De Gordel zo veelzijdig"

zon 7 sep
Politiek
Sport

Liveblog: De Gordel trekt door onze regio

zon 7 sep
Politiek
Samenleving

Vlaamse Volksbeweging voert actie tijdens de Gordel: “Hou de Vlaamse Rand Vlaams”

zon 7 sep
Jeroen Bergers
Politiek
Samenleving

N-VA legt afschaffing faciliteitengemeenten op tafel: “Reliek uit het verleden”

zon 7 sep
Vlaamse Rand
Samenleving
Onderwijs

Cursussen Nederlands waren nog nooit zo populair: “Evident dat ik de taal leer”

vrij 5 sep