Dilbeek plaatst Jean Brusselmans in de kijker met wandeling en expo's

Jean Brusselmans (1884-1952) was een Dilbeekse kunstenaar. Hij schilderde vaak uitzichten vanuit zijn kleine atelier in wat toen nog de Kapelstraat (en nu de JB Brusselmansstraat) heette. Tijdens zijn leven had Brusselmans het niet makkelijk en kreeg hij weinig erkenning voor zijn werk, daarna veranderde dat. Zijn werk geeft een mooie kijk op hoe landelijk het Pajottenland vroeger was. (Bekijk ook Over de Rand: Het verhaal achter De Lente van Jean Brusselmans).

Gisteren is in Dilbeek een wandeling ingehuldigd rond de schilder. Het is een tocht van 4,5 kilometer die vertrekt aan het gemeentehuis en langs acht borden met kleurvaste reproducties van Brusselmans loopt.

In Kasteel de Viron, het gemeentehuis dus, kan je vandaag nog een exclusieve expo met een 20-tal werken van Brusselmans bezichtigen. Die werken zijn in privé-bezit. In CC Westrand zie je het resultaat van creatieve Dilbekenaren die zich lieten inspireren door Brusselmans. En op de Tramsite in Schepdaal zijn vandaag, naar aanleiding van Open Monumentendag, ook een paar werken van Brusselmans, en onder andere ook van Louis Thevenet, te bewonderen.