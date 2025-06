Dilbeekse konijnkoekjes erkend als streekproduct: "Eer is voor mijn vader"

Het recept voor de zandkoekjes met een vleugje mokka en pootjes van chocolade wordt bij Bakkerij Bossuyt doorgegeven van vader op zoon. "In 1986 heeft mijn vader het gecreëerd", zegt Frank Bossuyt "De eer dat dit een streekproduct is is voor hem". Van Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns kreeg Frank vanmiddag het streekproduct-label.

"We doen dit om onze eigen producten die in Vlaanderen tot stand komen via het Vlaams vakmanschap en ook met de relatie tot onze producten in het veld die vaak als ingrediënt worden gebruikt van bij onze landbouwers. Die trots en die fierheid daarrond die moeten we nog meer durven uitdragen en dit is een gelegenheid om dat te kunnen doen", zegt minister Brouns.

Een streekproduct-label garandeert dat de productie op ambachtelijke wijze gebeurt, in eigen streek, op basis van een traditioneel recept. Het label wordt beheerd door de vzw Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Die vzw promoot de Vlaamse landbouw in binnen- en buitenland.