FeliX Art & Eco Museum in Drogenbos genomineerd voor Art Museum Award
© FeliX Art & Eco Museum

FeliX Art & Eco Museum in Drogenbos genomineerd voor Art Museum Award: “Een award met Europese uitstraling”

Het FeliX Art & Eco Museum is genomineerd voor de Art Museum Award van de European Museum Academy. De Art Museum Award is een jaarlijkse prijs voor museale projecten die kunst op een innovatieve manier inzetten om maatschappelijke thema’s te belichten.

Het museum is blij met de erkenning die de nominatie met zich meebrengt. “Vanuit de historische hoeve van kunstenaar Felix De Boeck bouwen we bruggen tussen kunst, ecologie en samenleving. Dat werd duidelijk zichtbaar in ons internationale solidariteitsproject 'Futuromarennia, Ukraine & Avant-Garde'. Samen met musea in Kiev en Talinn boden we via het project een veilig onderdak aan bedreigd Oekraïens avant-gardistisch erfgoed”, klinkt het bij FeliX Art & Eco Museum.

“De tentoonstelling groeide uit tot een krachtig gebaar van solidariteit en culturele veerkracht dat niet alleen bescherming bood, maar ook Europese bezoekers uitnodigde tot dialoog. Met de nominatie tonen we hoe een kleine plek met een groot netwerk kan bijdragen aan solidariteit en een meer bewuste toekomst”, aldus FeliX Art & Eco Museum.

Wij bezochten de expo vorig jaar, waar directeur Sergio Servellon argumenteerde waarom hij de expo een plekje gaf in Drogenbos.

De European Museum Academy Awards meeting vindt plaats van 25 tot 27 september in Budapest.

