Nieuw Vlaams Gemeenschapscentrum voor Drogenbos: "Investeren in Nederlandstalig karakter van faciliteitengemeente"

Een breed grijnzende André Lerminaux, voorzitter van de Cultuurraad in Drogenbos, staat bij het nieuwe gebouw. "Weet je, het is heel lang al dat we eraan bezig zijn", zegt Lerminaux. "Ik heb een document van minister Poma (Vlaams minister van Cultuur tussen 1981 en 1985, red.) uit 1985 waarin hij al belooft om te zorgen voor een cultureel centrum. Veertig jaar later is het er eindelijk."

Het nieuwe gemeenschapscentrum in Drogenbos is het eerste centrum voor de Vlaamse Rand in twintig jaar en moet onderdak bieden aan cultuur-, sport- en jeugdverenigingen, dat alles in het Nederlands. Een logische investering, vindt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. "Hier is ruimte voor en ik heb er bewust ruimte voor vrijgemaakt", zegt Weyts. "Als je na twintig jaar opnieuw kunt investeren in het Nederlandstalig karakter van een faciliteitengemeente, dan ga ik die kans met twee handen grijpen. Het is een beperkte investering, maar ze is verantwoord."

De bedoeling is om GC De Muze binnen enkele jaren naar de nieuwe stek te verhuizen. De huidige gebouwen naast Felix Art & Eco Museum zijn te klein. "Ik hoop dus op een grotere zaal dan we nu hebben", zegt Mikoyan Lamonte van GC De Muse. "Een polyvalente zaal zoals in andere culturele centra zal het niet worden, maar dat is ook niet nodig. Maar sowieso genoeg ruimte, waar iedereen z'n eigen ding kan doen."