Pad maakt verbinding tussen FeliX Art & Eco Museum en historische hoeve: “Overgang van kunst naar erfgoed”

Vandaag is het pad ingehuldigd dat de verbinding maakt tussen het FeliX Art & Eco Museum en de historische hoeve van Felix De Boeck. Een art-eco boog die kronkelt in de museumtuin, omgeven door inheemse bloemen en planten die refereren naar de kleurenpracht in de schilderijen van Felix De Boeck.

In juni 2022 opende de intussen gerestaureerde hoeve van Felix De Boeck haar deuren, maar de toegang tot de hoeve was echter een uitdaging, vooral tijdens de wintermaanden. Daarom werd er de voorbije maanden een pad aangelegd dat een infrastructurele ontsluiting maakt tussen het museum en de hoeve. “Wat Felix De Boeck bijzonder maakt en hem onderscheidt van andere abstracte kunstenaars, is dat hij abstractie puurde uit de natuur en het landschap van Drogenbos, zijn heimat midden in de Zennevallei waar hij letterlijk onder de kerktoren bleef, omdat hij zijn kunstenaarsbestaan combineerde met zijn landbouwactiviteiten”, klinkt het bij het museum.

In de hoeve ligt de nadruk op de authenticiteit: de boerderij uit 1777 wordt getoond precies zoals de leefomgeving was van de boer-schilder. “Het onthaal door de vrijwilliger, de scenografische uitlichtingen, audio’s in de eetkamer en het schildersatelier maken de bezoekerservaring tot een unieke beleving”, klinkt het. “Het pad en de museumtuin is een organische overgang van kunst naar erfgoed, via natuur.”

