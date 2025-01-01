Overval op Krëfel in Drogenbos: daders op de vlucht

Drie gemaskerde mannen zijn vanochtend de Krëfelvestiging in Drogenbos binnengedrongen en hebben er met twee vuurwapens en een mes het personeel en twee klanten bedreigd. De overvallers zijn aan de haal gegaan met de kassa-inhoud en een twintigtal smartphones uit de stockruimte.

Er zijn geen gewonden gevallen, maar één van de klanten is in shock naar het ziekenhuis afgevoerd. De drie verdachten zijn nog steeds op de vlucht.