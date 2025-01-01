Aldi krijgt groen licht voor bouw winkel op Haviland-site in Zellik: "Naast supermarkt ook 18 appartementen"

De plannen voor een Aldi op de Haviland-site zijn al langer bekend, maar hebben nu definitief groen licht gekregen. Het gaat hierbij om een gemengd project met een ondergrondse parking, 18 appartementen en een gemeenschappelijk dakterras. De nieuwe winkel krijgt een verkoopoppervlakte van zo’n 1.250 vierkante meter, zowat de oppervlakte van een grote sporthal.

“We kijken enorm uit naar de start van de werken. Zellik is één van onze weinige blinde vlekken ten noorden van Brussel. We zijn ervan overtuigd dat de komst van Aldi een meerwaarde zal zijn voor de inwoners, zodat ook zij voortaan in hun eigen gemeente tegen lage prijzen kunnen winkelen”, klinkt het bij Jasper Koch van Aldi.

Haviland verhuist binnenkort naar zijn hypermoderne hoofdzetel op de PIVO-site, de opening van de nieuwe winkel staat gepland voor de lente van 2027. “Dit is een uitstekende locatie, aangezien de Brusselsesteenweg een belangrijke verbinding met de hoofdstad vormt. Bovendien liggen er bushaltes vlak voor de winkel, zo zal onze toekomstige winkel ook vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer”, aldus nog Koch.