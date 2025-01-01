Wakosta+ leert jongeren over leven op eigen benen: "Bewuste financiële en maatschappelijke keuzes"

In je middelbareschooltijd leer je wel de cosinusfunctie beheersen en een meewerkend van een lijdend voorwerp te onderscheiden, maar niet hoe je een belastingbrief invult of een lening bij de bank afsluit. Tijdens de Wakosta+-beurs in jeugdcentrum 't Jass in Asse leren middelbarescholieren om bewuste, financiële en maatschappelijke keuzes te maken.

Van maandag tot en met donderdag kunnen Assese middelbarescholieren terecht in 't Jass voor de Wakosta+-beurs. Jongeren leren er hoe ze op eigen benen kunnen staan. "De jongeren komen hier toe en krijgen een loon en met dat loon moeten ze allemaal stappen doorlopen", zegt Tessa Verberckmoes van BudgetInZicht, dat de beurs organiseert. "Dat gaat van de huurmarkt naar de supermarkt, gezondheid en vrijetijdbesteding. Eigenlijk alle aspecten die erbij komen kijken als je op je eigen benen staat."

Het leven is een dure grap, dat hebben de leerlingen van Sint-Martinusschool gauw door. "Dat elektriciteit en water zo veel kosten, dat wist ik niet, maar dat heb ik hier wel geleerd", zegt Jozef. De jongeren worden er geconfronteerd met de uitdagingen van het leven. "Ja, eigenlijk wel. Ik had maar 60 procent van mijn loon omdat ik ontslagen was dus ik moet zuinig zijn", zegt de onfortuinlijke Alexandre.

Wie zoals Alexandre pech heeft, kan gelukkige bij heel wat organisaties aankloppen. CAW, VDAB en OCMW zijn ook op de beurs aanwezig. "We willen dat ze een gezicht kunnen plakken op die organisaties", zegt Verberckmoes. "Zodat we in de toekomst weten bij wie ze terecht kunnen als ze bijvoorbeeld ontslagen worden. Nu kunnen ze al een eerste contact leggen met die organisaties."

