België grijpt naast Europese financiering voor AI-fabriek in Zellik

De Vlaamse overheid zag het graag gebeuren, een AI-fabriek in het Research Park in Zellik. In zo'n AI-fabriek kunnen ondernemingen, maar ook onderzoekers AI-toepassingen testen en ontwikkelen voor onder meer de gezondheids-, ruimtevaart- en luchtvaartindustrie.

Het project, dat zowel in Charleroi als in Zellik zou komen, was op zo'n 80 miljoen euro geraamd, waarvan helft uit Europese financiering moest komen. Behalve de 13 eerder geselecteerde locaties, viel de keuze op projecten in Tsjechië, Litouwen, Nederland, Polen, Roemenië en Spanje. België valt uit de boot.