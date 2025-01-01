België grijpt naast Europese financiering voor AI-fabriek in Zellik

België was kandidaat voor Europese financiering voor een innovatiecentrum voor artificiële intelligentie, een zogenoemde AI-fabriek. Het project zou onder andere in de Assese deelgemeente Zellik komen.

De Vlaamse overheid zag het graag gebeuren, een AI-fabriek in het Research Park in Zellik. In zo'n AI-fabriek kunnen ondernemingen, maar ook onderzoekers AI-toepassingen testen en ontwikkelen voor onder meer de gezondheids-, ruimtevaart- en luchtvaartindustrie.

Het project, dat zowel in Charleroi als in Zellik zou komen, was op zo'n 80 miljoen euro geraamd, waarvan helft uit Europese financiering moest komen. Behalve de 13 eerder geselecteerde locaties, viel de keuze op projecten in Tsjechië, Litouwen, Nederland, Polen, Roemenië en Spanje. België valt uit de boot.

Meest bekeken

Mobiliteit
Justitie

ANPR-camera beboet mogelijk onterecht bestuurders in Steenokkerzeel: “Door fout bij update van software”

Aldo Taillieu valt
Sport

Aldo Taillieu trekt naar Visma-Lease a Bike: “Ik wil mij verder ontwikkelen als klassieke renner”

Geert De Dobbeleer en manager van RSCA Futsal Lieven Baert
Sport

RSCA Futsal beëindigt na amper 6 maanden samenwerking met CEO Non-Sports De Dobbeleer

don 9 okt
Economie

België grijpt naast Europese financiering voor AI-fabriek in Zellik

Samenleving

Tweede voedselverdeelpunt tWinkeltje: "Nog meer gezinnen ondersteunen"

Meer nieuws uit de regio

Cultuur

Jo De Smedt toont zijn werk in voormalige Galerie De Ziener: “Als er licht brandt, mag je binnenstappen”

PIT-voertuig
Vlaams-Brabant
Samenleving

Versterkte PIT-werking moet hulpverlening verbeteren: "Best mogelijke medische zorg garanderen"

vrij 11 apr
Jeugd
Sport
Vlaamse Rand

Mario Stroeykens verlengt contract bij RSC Anderlecht: "Verhaal nog niet afgerond"

din 7 okt
Justitie

Politiezone AMOW versterkt zichzelf met 22 mensen: "Extra focus op technologie"

din 7 okt
Samenleving
Onderwijs

Hoogtechnologische scanner komt aan in researchpark in Zellik: “Zal gebruikt worden voor baanbrekend onderzoek”

maa 6 okt