Krokegem Kermis verwelkomt Romeinen en Merovingers

Rare jongens, die Krokegemnaars. In het Assese gehucht organiseren Agilas, de lokale archeologische vereniging, de gemeente Asse en GBS Sterk Dag van de Romein. Tijdens Krokegem Kermis veroveren Romeinen en Merovingers het Kerkplein.

Op de speelplaats van GBS Sterk in Krokegem vind je vandaag Romeinse legionair, een Merovingische krijger en een heleboel spelletjes, archeologische vondsten en verhalen. Tijdens Krokegem Kermis verovert de geschiedenis het Assese gehucht.

De archeologische vereniging Agilas wil jongeren en hun ouders warm maken voor het verleden van Asse. De Randgemeente is al sinds de Nerviërs bewoond en ligt langs de belangrijke Romeinse weg naar Bavay. Er zijn heel wat waardevolle archeologische vondsten gedaan. Agilas brengt het verhaal achter de voorwerpen en de illustere vroegere bewoners van Asse.

