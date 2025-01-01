TAK doet Franstalige scholen in faciliteitengemeenten symbolisch op slot

Taal Aktie Komitee vergrendelt Franstalige scholen in faciliteitengemeenten uit protest tegen Vlaamse financiering

Het Taal Aktie Komitee (TAK) deed afgelopen nacht verschillende Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten in onze regio symbolisch op slot. TAK wil zo de financiering van Franstalig onderwijs door de Vlaamse overheid aan de kaak stellen, "want dat is onaanvaardbaar". De subsidiëring bestaat al sinds de jaren 1960 en is het gevolg van de federale en regionale wetten die de taalrechten van de Franstaligen in faciliteitengemeenten moeten beschermen. Daardoor is de Vlaamse overheid verplicht om onderwijs in de moedertaal van de kinderen te garanderen.

Met de actie wil TAK protesteren tegen de Vlaamse financiering van Franstalig onderwijs op Vlaams grondgebied. Volgens de organisatie vloeit er jaarlijks meer dan 18 miljoen euro belastinggeld naar deze scholen, hoewel ze volledig onder het beheer van de Franse Gemeenschap vallen. Volgens cijfers die Vlaams parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) recent opvroeg, vloeide er in het schooljaar 2023-2024 meer dan 18 miljoen euro naar Franstalig onderwijs in faciliteitengemeenten: 15,3 miljoen euro in weddesubsidies en 2,7 miljoen euro in werkingsmiddelen en toelagen.

“Deze regeling stamt nog uit de jaren ’60 en werd toen verdedigd als een manier om integratie te bevorderen,” stelt TAK. “Maar vandaag is duidelijk dat de maatregel zijn doel totaal voorbijschiet. Vlaanderen betaalt intussen mee aan de verfransing van zijn eigen grondgebied,” klinkt het scherp. Als contrast wijst TAK erop dat een van de weinige Nederlandstalige scholen in Wallonië, basisschool De Taalkoffer in Komen-Waast, geen enkele structurele steun ontvangt van de Waalse overheid en enkel kan overleven dankzij giften.

TAK eist dat de Vlaamse overheid de financiering van Franstalig onderwijs op Vlaams grondgebied stopt. “Wie echt pal wil staan voor de toekomst van het Nederlands in Vlaanderen, kan deze situatie onmogelijk blijven aanvaarden,” aldus TAK.

