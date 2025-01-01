Taal Aktie Komitee vergrendelt Franstalige scholen in faciliteitengemeenten uit protest tegen Vlaamse financiering

Met de actie wil TAK protesteren tegen de Vlaamse financiering van Franstalig onderwijs op Vlaams grondgebied. Volgens de organisatie vloeit er jaarlijks meer dan 18 miljoen euro belastinggeld naar deze scholen, hoewel ze volledig onder het beheer van de Franse Gemeenschap vallen. Volgens cijfers die Vlaams parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) recent opvroeg, vloeide er in het schooljaar 2023-2024 meer dan 18 miljoen euro naar Franstalig onderwijs in faciliteitengemeenten: 15,3 miljoen euro in weddesubsidies en 2,7 miljoen euro in werkingsmiddelen en toelagen.

“Deze regeling stamt nog uit de jaren ’60 en werd toen verdedigd als een manier om integratie te bevorderen,” stelt TAK. “Maar vandaag is duidelijk dat de maatregel zijn doel totaal voorbijschiet. Vlaanderen betaalt intussen mee aan de verfransing van zijn eigen grondgebied,” klinkt het scherp. Als contrast wijst TAK erop dat een van de weinige Nederlandstalige scholen in Wallonië, basisschool De Taalkoffer in Komen-Waast, geen enkele structurele steun ontvangt van de Waalse overheid en enkel kan overleven dankzij giften.

TAK eist dat de Vlaamse overheid de financiering van Franstalig onderwijs op Vlaams grondgebied stopt. “Wie echt pal wil staan voor de toekomst van het Nederlands in Vlaanderen, kan deze situatie onmogelijk blijven aanvaarden,” aldus TAK.