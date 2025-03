Prinses Patsy krijgt sleutels van Asse: "In goede handen"

Morgenmiddag om drie minuten over half drie, 14u33 - precies op dat moment omdat 11 een belangrijk getal is in de carnavalsgemeenschap - rijdt de Assese carnavalsstoet uit. Een delegatie van het gemeentebestuur, bestaande uit burgemeester Koen Van Elsen, schepen van Cultuur Geert Heyvaert en collega-schepenen Fabri en Gaublomme, overhandigde gisterenavond de sleutels van de gemeente aan Prinses Carnaval Patsy.

"De sleutels van Asse zijn in goede handen bij Patsy", liet Heyvaert weten. "Prins en Prinses Carnaval zijn vertegenwoordigers van Asse. Aangezien Patsy al voor de tweede keer de prinsessentitel mag dragen, ben ik ervan overtuigd dat ze dat heel goed zal doen."

Samen met andere leden van het gemeentebestuur zit Heyvaert morgen in de jury. "Heel wat Assese groepen doen mee, dat vind ik belangrijk", zegt Heyvaert. "Carnaval is belangrijk voor de samenhorigheid. Het brengt leven in de brouwerij." De schepen van Cultuur zal morgen goed herkenbaar zijn aan de steek op zijn hoofd.