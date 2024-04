24ste editie Kunst in de Troost: “Opbrengst gaat naar vernieuwing kloosterdak 550 jaar oude karmelietessengemeenschap”

De Vilvoordse karemelietessengemeenschap bestaat dit jaar 550 jaar en is daarmee de oudste in de wereld. Maar de eeuwenoude gebouwen vragen veel onderhoud. Om dat te financieren, organiseert de Vriendenkring van de Troost - 24 jaar geleden opgericht op vraag van de zusters door wijlen Jean Luc Dehaene – elk jaar een tentoonstelling.

“De restauratie van de basiliek en het orgel is intussen voltooid”, legt Karel Magnus, curator van de expo, uit. “Ondertussen is gestart met het verwijderen van het asbest uit het onderdak van alle gebouwen van het klooster. Dit betekent dat het hele dak wordt verwijderd en dat er nadien nieuwe pannen worden opgelegd. Dit werk is nog maar juist gestart, zoals je het al kunt zien in de Trooststraat.”

Kunstenaars tonen hun werk in de tuinen en de conventsgebouwen van het slotklooster, dat slechts één keer per jaar toegankelijk is. “De exposanten komen uit Vilvoorde en omgeving, maar ook uit het buitenland. Onder hen zowel grafici, beeldhouwers, keramisten en glaskunstenaars als ‘mixed media’-kunstenaars. Ook onder meer viroloog Marc Van Ranst en voormalig programmamaker Rob Vanoudenhoven stellen dit jaar tentoon.”

“Alle deelnemende kunstenaars staan van de opbrengst van de verkochte kunstwerken een percentage af aan de Vriendenkring van de Troost. De zusters karmelietessen verkopen ook witte en rode wijn en koffie. Van 16 tot 17 uur zijn er telkens orgelbespelingen in de basiliek en op zondag 21 april kan je van 15 tot 16 uur genieten van gitaar, hobo en poëzie.”

Champagneverkoop

Traditioneel kan je ook een gelimiteerde fles champagne kopen met zowel op etiket als kurk een afbeelding van een exposerende kunstenaar. “Dit jaar is dat MaRf, een heel bekende kunstenaar in het straatbeeld van Gent en ook in de omliggende gemeenten. Ook de opbrengst van de champagneverkoop gaat integraal naar De Troost.”

Kunst in de Troost is geopend op zaterdag 20 en zondag 21 april van 14 tot 18 uur. Ook op maandag 22 april, tijdens de jaarmarkt in Vilvoorde, loopt de expo de hele dag van 11.30 tot 18 uur. De toegang is gratis.