Adolphe Sax, Lucky Luke of Marsupilami? Brussels Airlines ontvangt 900 ontwerpen voor nieuwe Belgian Icon

Van professionele designers tot studenten in kunstscholen: de mensen die een ontwerp indienden zijn even divers als de ontwerpen zelf. Een interne jury heeft alle ontwerpen bestudeerd en een top-15 geselecteerd. “We zouden minstens 100 nieuwe Belgian Icons kunnen maken met alle leuke ideeën die we hebben mogen ontvangen. Het grote aantal ontwerpen dat echt kwalitatief goed was, toont hoeveel talent en creativiteit we in huis hebben in België, en ook hoeveel redenen we hebben om als Belg trots te zijn op ons erfgoed”, zegt Michel Moriaux van Brussels Airlines.

Dilbekenaar Maxime Neufkens liet zich dan weer inspireren door Marsupilami. Ook zijn ontwerp is bij de laatste 15. De komende week kan je stemmen op jouw favoriete ontwerp. De vijf ontwerpen met de meeste stemmen zullen worden gepresenteerd aan een externe jury. Daarin zitten onder meer muzikant Alex Callier, striptekenaar Philippe Geluck en modeontwerpster Gabrielle Szwarcenberg. “We proberen om clichés te vermijden, een Belgian Icon moet mensen uitnodigen om België en de rijkheid die we te bieden hebben te komen ontdekken”, zegt Michel Moriaux van Brussels Airlines.

Deze jury zal op 14 oktober samenkomen om het uiteindelijke ontwerp te kiezen. Daarna wordt het nog even wachten, want de nieuwe Belgian Icon zal pas de lente aan het grote publiek worden voorgesteld.