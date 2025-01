Bart Stallaert: de Bob Dylan van Strombeek met een voorliefde voor liedjes in het Nederlands

Bart Stallaert is geboren en getogen in Strombeek, een deelgemeente van Grimbergen. De man speelt al decennia muziek. “Dat is met vallen en opstaan, met veel vallen eigenlijk. Het vreemde is dat ik me dat niet aantrek. Muziek maken, ik heb het nodig”, vertelt Bart.

De passie voor muziek zit in zijn bloed van toen hij kind was. “Muziek dat is magie. Ik weet nog dat Johan Verminnen op het podium stond. Die had een prijs gewonnen, ‘Ontdek de Ster’ heette het programma op de toenmalige BRT. Die zong toen liedjes in ‘t Brussels. Ik ging ook kijken en was onder de indruk. Zeker toen ik Liesbeth List zag optreden. Ik heb veel dingen kunnen zien dankzij mijn ouders die ons meenamen naar concerten”, aldus de muzikant.

Muziek maken en optreden is de bestaansreden van Bart. “Het is een drang. Je wil dat applaus hebben. Al zijn er maar twee of drie mensen die zeggen dat het leuk was, dat je toffe teksten maakt, dan ben ik al tevreden.”

Die teksten zijn bij Stallaert Nederlandstalig getint. “Kris De Bruyne is iemand die ik bewonder om zijn teksten, die zijn vaak grappig. ‘Ik heb een huisje gekocht in het midden van de stad, met een boom in de tuin en een meisje in het bad.’ Da’s toch fantastisch”, lacht Bart.

Bart de doe-het-zelver

Bart treedt vooral op in cafés. Vaak moet hij als artiest zelf op deuren kloppen met de vraag om te mogen spelen. “Ze komen niet aan de deur bellen om te vragen of je komt spelen. Ik heb natuurlijk het nadeel van niet bekend te zijn van televisie. Ik moet het doen met sociale media. ’t Is niet altijd makkelijk. De cafés zitten overvol, hebben agenda’s die gevuld zijn tot het einde van het jaar met allemaal mensen die willen optreden. ’t is een heel moeilijke periode. Platenmaatschappijen zijn failliet. Een plaat kan je niet meer maken, cd’s, da’s ook gedaan. Nu draait alles om streaming. Dat is in het nadeel van een amateur zoals ik, maar ook in het voordeel. Ik sta nu op Spotify naast Raymond Van ’t Groenewoud. Wat niet wil zeggen dat ik me even goed vind hé”, zegt Bart.

Al is de industrie hard, zijn liefde voor muziek is voor altijd. Liedjes opnemen geeft de muzikant elke keer weer een bijzonder gevoel.

“Je kan opnames maken in de studio, maar tegenwoordig bestaat er zo’n goeie apparatuur dat je het ook zelf kan. Ik zit aan de keukentafel, zet mijn kleine achtsporenbandopnemer bij me en dan neem ik op. Ik mix zelf, maak zelf een hoesje. Als ik thuis werk, ben ik op mijn gemak.”