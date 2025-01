De eindejaarsfeesten zijn voorbij en januari is bijna achter de rug - dan is het uitkijken naar carnaval in Halle. Van 29 tot en met 31 maart is het weer zover.

Gisterenavond was er alvast een voorsmaakje. In CC 't Vondel streden twee duo's om de titels Prins en Prinses Carnaval. Rani en Bram namen het op tegen David en Anaïs. Een berg juwelendoosjes van juwelier Bosman, verschillende proeven en de goodwill van het publiek scheidden de kandidaten van de eretitels.

Rani en Bram kwamen als overwinnaars uit de bus. Bram mag zichzelf de 66ste Prins noemen en Rani is de 45ste Prinses. Ook voor Brams vader, Luk Pieters, was het een bijzonder moment. Luk vierde gisteren zijn 22ste jubileum als Prins.