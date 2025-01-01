CC Den Blank in Overijse bestaat 40 jaar: “Iedereen welkom op feestweekend”

Sinds gisteren en nog tot en met morgen staan de deuren van CC Den Blank open met activiteiten en voorstellingen in alle genres. Gisterenavond was er het concert van Novastar. Solo bracht hij een selectie uit zijn repertoire en vierde hij de release van zijn verzamelalbum The Best Is Yet To Come.

Miniatuurkermis

Vandaag kan je een rondleiding volgen door de ‘miniatuurkermis’-expo. De miniatuurwereld,een knipoog naar de vorige verjaardag 10 jaar geleden met de expo ‘kleine mensjes’, nodigt jong en oud uit om de details van de kermis te ontdekken. Na de middag is er Dorpsklap. Onder de leiding van Ronny Mosuse wordt er gezongen en gedanst op de tonen van Nederlandstalige hits uit de Belgische popgeschiedenis. Nadien is er een gezinsvoorstelling voor het hele gezin. In Bambole brengt Theater FroeFroe een sprookjesachtig verhaal met muziek, poppen en grappige toestanden met een randje af.

'Overijse in Concert' en cabaret

Zondag is er een aperitiefconcert met Valentyna Shenhur (klarinet) en Yujin Lee (piano), twee internationaal geprezen musici. De twee muzikanten spelen meesterwerken van onder andere Bach-Busoni, Widor en Weber. Daarna brengt het Tijl Uilenspiegelkoor een repertoire van tijdloze renaissanceliederen tot eigentijdse muziek.

Nadien slaan verschillende lokale harmonieën en fanfares de handen in elkaar voor ‘Overijse in Concert’. Ook Toneelgroep Tros draagt een steentje bij aan het feestweekend en dat met een luchtige mix van zang en sketches zorgen zij voor een halfuurtje cabaret. Als afsluiter is er om 17u een feestelijke receptie.