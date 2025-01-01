Cirque du Soleil in Brussels Expo met nieuwe versie van iconische voorstelling Alegria

Publiek was er nog niet tijdens de repetities, maar de circusartiesten vliegen wel al hoog in de lucht. Cirque du Soleil is terug in Brussel, met een herwerkte versie van een klassieke show. Vandaar de naam: Alegria in a new light. "Alegria is de meest iconische productie die we ooit maakten. Dankzij die show veroverde Cirque du Soleil de wereld. Deze versie is een nieuwe interpretatie. In 30 jaar tijd zijn acrobatietechnieken geëvolueerd, net zoals stagetechnieken en kostuums. We wilden dat de show er nieuw zou uitzien, maar toch het gevoel van de oorspronkelijke voorstelling behield. Het publiek zal de tent dan ook verlaten met dezelfde emoties als toen," aldus Francis Jalbert van Cirque du Soleil.

Het gezelschap reist met maar liefst 600 outfits, waarvan er 150 worden gebruikt per show. De show vertelt de machtsstrijd tussen de gevestigde orde en een jonge generatie die revolteert en vernieuwing wil. Verandering hangt letterlijk in de lucht.

VO: De shows lopen tot en met 9 november in Brussels Expo. Daarna reist de show verder. Dat is een heuse logistieke operatie. "Onze cast en crew bestaat uit 119 mensen die uit 25 verschillende landen komen. Om de show te verplaatsen naar een andere Europese stad zijn 77 vrachtwagens nodig. De tent opstellen duurt 8 dagen. Logistiek, verhuizen, tolken,.... we zijn goed in veel dingen. Dat is het hoe het is om in een circus te werken," aldus Jalbert.