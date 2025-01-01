Alegria van Cirque du Soleil
© Anne-Marie Forker, Andy Paradise, Matt Beard, Marc Montplaisir

Cirque du Soleil in Brussels Expo met nieuwe versie van iconische voorstelling Alegria

In Brussels Expo is Alegria in a new light in première gegaan, een herwerkte versie van de klassieker van Cirque du Soleil. Tussen 1994 en 2013 wist de originele versie wereldwijd meer dan 14 miljoen toeschouwers te bekoren. De voorstelling zette het gerenommeerde circusgezelschap op de wereldkaart. Nog tot 9 november kan je de voorstelling bekijken in Brussels Expo. Onze collega's van BRUZZ gingen langs tijdens één van de laatste repetities.

Publiek was er nog niet tijdens de repetities, maar de circusartiesten vliegen wel al hoog in de lucht. Cirque du Soleil is terug in Brussel, met een herwerkte versie van een klassieke show. Vandaar de naam: Alegria in a new light. "Alegria is de meest iconische productie die we ooit maakten. Dankzij die show veroverde Cirque du Soleil de wereld. Deze versie is een nieuwe interpretatie. In 30 jaar tijd zijn acrobatietechnieken geëvolueerd, net zoals stagetechnieken en kostuums. We wilden dat de show er nieuw zou uitzien, maar toch het gevoel van de oorspronkelijke voorstelling behield. Het publiek zal de tent dan ook verlaten met dezelfde emoties als toen," aldus Francis Jalbert van Cirque du Soleil.

Het gezelschap reist met maar liefst 600 outfits, waarvan er 150 worden gebruikt per show. De show vertelt de machtsstrijd tussen de gevestigde orde en een jonge generatie die revolteert en vernieuwing wil. Verandering hangt letterlijk in de lucht.

VO: De shows lopen tot en met 9 november in Brussels Expo. Daarna reist de show verder. Dat is een heuse logistieke operatie. "Onze cast en crew bestaat uit 119 mensen die uit 25 verschillende landen komen. Om de show te verplaatsen naar een andere Europese stad zijn 77 vrachtwagens nodig. De tent opstellen duurt 8 dagen. Logistiek, verhuizen, tolken,.... we zijn goed in veel dingen. Dat is het hoe het is om in een circus te werken," aldus Jalbert.

Meest bekeken

Deze fiets werd gestolen aan het station van Vilvoorde
Samenleving

Opa Victor na fietsdiefstallen bij drie kleinkinderen aan station: "Er wordt niks aan gedaan"

Roemeense delegatie laat zich inspireren door Pajots plattelandsbeleid
Groen

Roemeense delegatie laat zich inspireren door Pajots plattelandsbeleid: “Knap om te zien hier samengewerkt wordt”

Werken ter hoogte van de Verbrande Brug in Grimbergen
Mobiliteit

Industriezone Grimbergen wordt verkeersveiliger: werken tot januari

din 16 sep
Colruyt-klanten kunnen in Halle shoppen met slimme winkelkar
Economie

Colruyt-klanten kunnen in Halle shoppen met slimme winkelkar: "Tijdswinst, maar winkelmedewerkers blijven nodig"

din 16 sep
Oude Geuze rijpt een jaar lang op de Adriatische zeebodem
Samenleving

Oude Geuze rijpt een jaar lang op de Adriatische zeebodem: “Elke fles heeft uniek uitzicht”

woe 17 sep

Meer nieuws uit de regio

EHBO-les van het Rode Kruis
Vlaamse Rand
Samenleving

Rode Kruis zoekt extra lesgevers in de Vlaamse Rand: doel om 8.000 inwoners op te leiden

Amerikaans Theater
Cultuur

Vlaanderen heeft erfpacht Amerikaans Theater op zak: "Culturele en gemeenschapsvormende plek van maken"

Het Brussels Volkstejoêter bestaat 25 jaar
Cultuur
Vlaamse Rand

25 jaar Brussels Volkstejoêter: "Veel meer dan theater"

don 11 sep
Cultuur
Samenleving
Politiek
Sport

De Gordel lokt 31.000 mensen naar de Vlaamse Rand: "Nog nooit was De Gordel zo veelzijdig"

zon 7 sep
Politiek
Sport

Liveblog: De Gordel trekt door onze regio

zon 7 sep