Dilbeek opent rouwregister voor Danny Verbiest: “Groot verlies voor de gemeente”

Voor Willy Segers is het overlijden van Danny Verbiest een groot verlies voor de gemeente. “Hij was niet de artiest die wou opvallen, maar een gewaardeerd inwoner van Dilbeek. De gemeente wenst de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd. Voor zij die graag hun medeleven willen betuigen is er een rouwregister geopend in de hal van de Kasteelhoeve. Eveneens is er de mogelijkheid om kaartjes of bloemetjes af te geven”, besluit de burgemeester.