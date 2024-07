Doorbraak in dossier rond kerktoren in Asse: “Herstelling kan volgend voorjaar starten"”

Binnenkort verdwijnt de zogenaamde Eiffeltoren van Asse dus uit het straatbeeld, al is niet iedereen daar mee opgezet. “Ik denk dat de meeste Assenaren graag hebben dat het zo zou blijven”, zegt Herman Horlat, die in de schaduw van de kerk café De Kerkuil uitbaat. “Het zou zelfs ludiek zijn moesten ze daar bijvoorbeeld verlichting in plaatsen.” Maar dat zal dus niet gebeuren. “De gemeenteraad heeft beslist om de toren te herstellen, al was dat zeker geen unanieme beslissing”, zegt waarnemend burgemeester Peter Verbiest. “Er waren er die vonden dat het veel geld kost en openlijk de vraag stelden of we de kerk in stand moesten houden.”

Aan de herstellingswerken hangt een prijskaartje van bijna 1 miljoen euro. Een erfgoedsubsidie werd vorig jaar afgewezen, maar intussen zijn de centen gevonden. “Het bestek voorziet in een subsidie van de Vlaamse gemeenschap, ook de verzekering komt tussen”, zegt Verbiest. “Er zijn vijf kandidaten die de klus willen klaren. Die zijn we nu aan het doorlichten, zodat dit najaar de aanbesteding kan gebeuren. Als alles goed gaat, starten de werken in het voorjaar van 2025.”