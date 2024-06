Dubbel feest in Dilbeek: slotevenement 50 jaar Westrand en Dag van de Dilbekenaar

In en rond het Cultuurcentrum Westrand kon je onder meer genieten van verschillende lekkernijen, initiaties en optredens en voor de waaghalzen was er zelfs een deathride vanop de hoogste verdieping. “Je viert niet elk jaar een halve eeuw cultuurcentrum”, zegt Sven Verdievel, directeur Vrije Tijd in de gemeente Dilbeek. “We hebben heel het jaar vanalles gedaan om bezoekers en artiesten in de verf te zetten, vandaag komt dat allemaal samen. Westrand is een gebouw dat verbindt, een cultuurcentrum dat zo veel mensen samenbrengt in Dilbeek maar ook buiten Dilbeek. Dat is wat we ook de komende vijftig jaar willen blijven doen.”

Ook Alice Toen werd uitgebreid in de bloemetjes gezet. De Dilbeekse actrice, bekend van tal van Vlaamse televisiereeksen en films, wordt eind juli 100 jaar.