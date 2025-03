Erfgenamen schenken Veldkantkapel aan Grimbergen: "Jarenlang onderzoek en inspanningen"

Wonderbaarlijke genezingen en een graaf

"De oorsprong van de Veldkantkapel gaat terug tot 1883, een verhaal dat diep geworteld is in het lokale geloof", laat de gemeente weten. Aan het einde van de negentiende eeuw beloofde Jan B. Luypaert op zijn ziektebed een kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te bouwen als hij zou genezen. Zo gezegd, zo gedaan.

Twee jaar later, uit dankbaarheid voor de wonderbaarlijke genezing van zijn dochter, bouwde ene Denayer-Leemans uit Vilvoorde de kapel verder uit. In 1903 werd de grot bij de kapel vergroot en verfraaid door Graaf Cornet de Peissant, die ook een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes schonk.

Jarenlang onderzoek en inspanningen

"Het was een uitdaging om de eigenaars te achterhalen," aldus schepen van Erfgoedbeleid, Karlijne Van Bree. "Dankzij een inventarisatie van alle kapellen in Grimbergen, die we tijdens de coronaperiode met vrijwilligers hebben uitgevoerd, werd duidelijk dat de Veldkantkapel een bijzondere waarde heeft. De kapel is de grootste vrijstaande kapel in onze gemeente."

In 2020 lanceerde de gemeente een oproep in de krant. Na grondig onderzoek kwam de gemeente uit bij de erven van Josephine Denaeyer. De erfgenamen schonken de kapel aan de gemeente. "De verwerving van deze historische kapel, gelegen aan de Grote Kerkvoetweg, is het resultaat van jarenlang onderzoek en inspanningen", klinkt het bij de gemeente.

Compostella-route

"We zijn vastbesloten om de Veldkantkapel in ere te herstellen en te behouden als een waardevol onderdeel van ons lokaal erfgoed", aldus schepen van Gebouwen, Trui Olbrechts. "We zullen samenwerken met lokale erfgoedorganisaties en experts om ervoor te zorgen dat de restauratie en het beheer op een respectvolle en duurzame manier gebeurt."

Inwoners die willen meedenken over de restauratie van de Veldkantkapel, kunnen hun ideeën mailen naar toerisme@grimbergen.be. De gemeente is van plan om de kapel te integreren in lokale erfgoedroutes, waaronder de Compostella-route en open te stellen voor het publiek.