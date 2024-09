Erfgoed Brabantse Kouters zet Diegemse kalkzandsteen in de kijker: “Onmiskenbaar deel van de streek”

In de Brabantse Kouters sieren de vele witgele kalksteengevels de straten en pleinen in twaalf gemeenten, waaronder meer Asse, Grimbergen, Meise en Machelen. Huizen, kerken of tuinmuurtjes, allemaal zijn ze gebouwd met witgele kalkzandsteen. Sommige gebouwen gaan terug tot de middeleeuwen, andere zijn recente bouwwerken. “De Diegemse kalkzandsteen maakt onmiskenbaar deel uit van onze streek, onze bouwkundige identiteit. De steen werd vanaf de middeleeuwen lokaal opgegraven, lokaal bewerkt én lokaal gebruikt. Als we dat streekuitzicht willen bewaren, moeten we de kennis errond in beeld brengen en verspreiden”, vertellen Karlijne Van Bree en Jelle Mombaerts van de Erfgoed Brabantse Kouters.

Met de artikelenreeks en de interactieve erfgoedkaart zette de Diegemse kalkzandsteen al opnieuw in de kijker bij de inwoners van de Brabantse Kouters. Via de brochure is dit nu samenvattend tot een geheel gegoten. Ze hoort thuis in de bibliotheek of infostand van elke erfgoeddienst en -vereniging. Je ontdekt er hoe de steen ontgonnen werd, welke monumenten ermee gebouwd werden, maar ook hoe je een gevel in Diegemse kalkzandsteen onderhoudt. “We nodigen elke eigenaar en liefhebber uit om een gratis exemplaar van de brochure in huis te halen of online te raadplegen, zodat de Diegemse kalkzandsteen onze regio kan blijven sieren”, vertelt Sebastiaan Goovaerts, coördinator van de Erfgoed Brabantse Kouters.

Je kan de brochure vanaf vandaag afhalen bij de gemeentelijke erfgoeddiensten of bij Erfgoed Brabantse Kouters. Of nu al online lezen.